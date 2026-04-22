केदारनाथ यात्रा आज से शुरू: बिना पंजीकरण नहीं कर पाएंगे दर्शन, जानें नए नियम

तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

अब सभी तीर्थयात्रियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण उत्तराखंड में तय किए गए केंद्रों पर भी कराया जा सकता है और ऑनलाइन भी।

यात्रा के दौरान अपने साथ पंजीकरण पर्ची या ई-पास रखना जरूरी होगा। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति और पवित्रता बनी रहे।

इसके अलावा, स्वास्थ्य जांच भी अनिवार्य की गई है, खासकर उन तीर्थयात्रियों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। रास्ते में कई आपातकालीन मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। चाहे आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करें या हेलीकॉप्टर से जाएं, इस साल आपको बेहतर सड़कें और ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें, ताकि सबकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो सके।