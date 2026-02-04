काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे विमान की कोलकाता में आपात लैंडिंग, 236 यात्री थे सवार

घटना

उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही लगी आग

टर्किश एयरलाइंस के विमान 727 ने दोपहर 1:28 बजे काठमांडू से उड़ान भरी थी। 4 मिनट बाद ही पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने के संकेत मिले। इसके बाद पायलट ने विमान को काठमांडू के पश्चिम में मोड़ दिया और इंजन बंद कर दिया। करीब 10 मिनट तक विमान एक ही इंजन पर उड़ता रहा। करीब 2.49 बजे विमान को कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतारा गया और पायलट ने इंजन में संभावित आग की सूचना कोलकाता ATC को दी।