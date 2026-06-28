अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर तैयार: सुरक्षा चाक-चौबंद, होटल देंगे 30 प्रतिशत तक छूट

भारी सुरक्षा: पुलिस, सेना, 670 अर्धसैनिक बल

मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि यात्रियों को सम्मान और सुरक्षा महसूस हो, इसके लिए सभी के सहयोग की बहुत जरूरत है। इस बीच, पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने बताया कि यहां के लोग यात्रियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो, इसके लिए पुलिस, सेना और 670 अर्धसैनिक बल के जवानों को सुरक्षा में लगाया जाएगा। यही नहीं, अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय होटल यात्रियों को किराए में 30 प्रतिशत की खास छूट भी देंगे।