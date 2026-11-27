जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान
लेखन Manoj Panchal
कश्मीर डिवीजन के स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों की छुट्टियां 30 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 14 दिसंबर से छुट्टी मिलेगी।
इस ऐलान में कश्मीर डिवीजन के सर्दी वाले इलाकों के हायर सेकेंडरी स्तर तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल शामिल हैं।
कश्मीर में शिक्षकों को स्कूल दोबारा खुलने से पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है
आठवीं कक्षा तक के छात्र 1 मार्च को स्कूल वापस आएंगे, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 23 फरवरी को ही लौट आएंगे।
शिक्षकों के लिए भी निर्देश हैं कि उन्हें छुट्टियों के दौरान पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए उपलब्ध रहना होगा।
साथ ही, स्कूल खुलने से 3 दिन पहले उन्हें रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है। चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर निदेशालय सख्त कार्रवाई कर सकता है।