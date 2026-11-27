आठवीं कक्षा तक के छात्र 1 मार्च को स्कूल वापस आएंगे, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 23 फरवरी को ही लौट आएंगे।

शिक्षकों के लिए भी निर्देश हैं कि उन्हें छुट्टियों के दौरान पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए उपलब्ध रहना होगा।

साथ ही, स्कूल खुलने से 3 दिन पहले उन्हें रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है। चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर निदेशालय सख्त कार्रवाई कर सकता है।