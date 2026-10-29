करवा चौथ: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चांद कब दिखेगा? जानें आपके शहर का समय

चांद निकलने के इस समय में जो अंतर आता है, वह शहरों की भौगोलिक स्थिति और पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। ऊंची इमारतें या बादलों वाला मौसम आपके लिए पहली बार चांद देखने में देरी कर सकता है। इसलिए, सही समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग की जांच करना समझदारी होगी।

पहले से तैयारी करने से आप बिना किसी आखिरी मिनट के तनाव के सभी रीति-रिवाजों का आनंद ले पाएंगे। बस बादलों पर नजर रखें।