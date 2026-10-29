करवा चौथ: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चांद कब दिखेगा? जानें आपके शहर का समय
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इस साल करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। चांद निकलने का समय ही तय करेगा कि व्रत रखने वाले कब अपना व्रत खोलेंगे।
नई दिल्ली में चांद रात 8 बजकर 17 मिनट के आसपास दिखने की उम्मीद है। मुंबई के लोगों को चांद के दीदार के लिए रात 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा।
अगर आप कोलकाता में हैं, तो वहां चांद थोड़ा पहले, शाम 7 बजकर 47 मिनट पर ही नजर आ जाएगा।
चांद निकलने के ताजा अपडेट के लिए अपना स्थानीय पंचांग देखें
चांद निकलने के इस समय में जो अंतर आता है, वह शहरों की भौगोलिक स्थिति और पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। ऊंची इमारतें या बादलों वाला मौसम आपके लिए पहली बार चांद देखने में देरी कर सकता है। इसलिए, सही समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग की जांच करना समझदारी होगी।
पहले से तैयारी करने से आप बिना किसी आखिरी मिनट के तनाव के सभी रीति-रिवाजों का आनंद ले पाएंगे। बस बादलों पर नजर रखें।