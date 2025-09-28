करूर भगदड़: प्रधानमंत्री मोदी और विजय थलापति ने किया मुआवजे का ऐलान 

तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर) को अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 51 लोग अभी ICU में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। इस घटना ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेता विजय ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।

घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया 2-2 लाख रुपये की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने इस गंभीर घटना को लेकर एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'

मुआवजा विजय ने कितना मुआवजा देने का किया ऐलान? अभिनेता विजय ने कहा, "यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाहे कोई भी सांत्वना के शब्द कहे, लेकिन हमारे प्रियजनों का नुकसान पूरी तरह से असहनीय है। फिर भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में मैं अपने उन परिजनों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 2 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं जो इलाज करा रहे हैं।"