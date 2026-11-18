24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मिलेगा दोहरा तोहफा, आसमान में दिखेगा सुपरमून का विशाल रूप
लेखन भारत शर्मा
देश में 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और सुपरमून एक साथ नजारा पेश करेंगे। यह दिन पूजा-पाठ करने वालों और आसमान में चांद देखने वालों, दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है। जहां हिंदू धर्म मानने वाले इस दिन पवित्र स्नान करते हैं और दीये जलाते हैं (खासकर वाराणसी के जगमगाते घाटों पर), वहीं पूर्ण चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखेगा क्योंकि यह पृथ्वी के पहले से कहीं ज्यादा करीब होगा।
चांद होगा 3,60,766 किलोमीटर दूर
अगर आप इस सुपरमून को देखना चाहते हैं, तो 24 नवंबर को सूरज ढलने के बाद पूरब दिशा में देखिए। इस दिन चांद धरती से करीब 3.60 लाख किलोमीटर दूर रहेगा, जो अंतरिक्ष के हिसाब से काफी नजदीक है। यह ऐसा अनोखा मौका होगा, जब एक साथ पुरानी परंपराओं को निभाते हुए चांद के इस अद्भुत रूप का दीदार किया जा सकेगा।