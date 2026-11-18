देश में 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और सुपरमून एक साथ नजारा पेश करेंगे। यह दिन पूजा-पाठ करने वालों और आसमान में चांद देखने वालों, दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है। जहां हिंदू धर्म मानने वाले इस दिन पवित्र स्नान करते हैं और दीये जलाते हैं (खासकर वाराणसी के जगमगाते घाटों पर), वहीं पूर्ण चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखेगा क्योंकि यह पृथ्वी के पहले से कहीं ज्यादा करीब होगा।