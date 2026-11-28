सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु में प्रज्वलित हुआ कार्तिगई दीपम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु में प्रज्वलित हुआ कार्तिगई दीपम, भावुक हुए श्रद्धालु

लेखन भारत शर्मा 06:11 pm Nov 28, 202606:11 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम प्रज्वलित किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 24 नवंबर को इस स्थान पर दीप नहीं जलाया जा सका था। अब दीप प्रज्वलित होते ही कई श्रद्धालु भावुक हो गए और लोगों ने पटाखे फोड़कर व जयकारे लगाकर जश्न मनाया।