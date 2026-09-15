कर्नाटक के वंदे मातरम को लेकर अदालत में याचिका, जानिए मामला
एक नई जनहित याचिका ने कर्नाटक के उस नियम पर सवाल उठाया है जिसके तहत राज्य के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के सिर्फ पहले दो छंद गाए जा सकते हैं।
यह नियम तब तक लागू रहता है जब तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल वहां मौजूद न हों।
याचिका में कहा गया है कि यह नियम केंद्र सरकार के उस दिशा-निर्देश के खिलाफ है, जिसमें 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को गाने की बात कही गई है।
'वंदे मातरम' पर संसद को करना चाहिए फैसला- जनहित याचिका
जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नियम तय करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, न कि अलग-अलग राज्यों के पास। इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य ने यह आदेश जारी करते समय शायद कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कीं, जैसे कि उचित सलाह लेना या कैबिनेट नोट जारी करना।
सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' गाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।