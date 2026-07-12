कर्नाटक में भेष बदलकर BMTC बस में सवार हुए परिवहन मंत्री, खुले पैसे नहीं होने पर उतारा देश Jul 12, 2026

कर्नाटक के परिवहन मंत्री बैराथी सुरेश यह जानने के लिए निकले कि बेंगलुरु के बस यात्रियों को रोज किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आम यात्रियों की तरह भेष बदलकर वह एक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) बस में चढ़े और कंडक्टर को 100 रुपये का नोट दिया। कंडक्टर ने खुले पैसे न होने की बात कही, जिसके बाद उन्हें भी बाकी आम यात्रियों की तरह बस से उतरना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा, लेकिन मीटर में गड़बड़ी की वजह से उन्हें तय किराए से ज्यादा पैसे देने पड़े।