कर्नाटक में इलाज का बोझ होगा कम? सरकार ला रही मानक रेट कार्ड, अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम

लेकिन निजी अस्पताल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि हर अस्पताल में सुविधाओं का अंतर होता है, इसलिए तय दरें लागू करना मुश्किल होगा।

साथ ही, सरकार की एक और मांग है कि अस्पताल दवाओं की खरीद और बिक्री दोनों कीमतें दिखाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दवाओं पर ज्यादा मुनाफा कमाना एक बड़ी चिंता का कारण है।

अभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों और बीमा प्रदाताओं के साथ और भी बातचीत होने वाली है। राज्य सरकार ज्यादा बिलिंग रोकने और मरीजों को अचानक होने वाले खर्चों से बचाने के लिए नीतियां बनाने पर काम कर रही है।