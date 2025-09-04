कर्नाटक: विजयपुरा में गणेश विसर्जन के दौरान करंट लगने से युवक की मौत

पुलिस ने बताया कि इलाके में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, तभी रास्तों में प्रतिमा बिजली के तारों से लड़ रही थी। शुभम एक डंडे के सहारे बिजली के तारों को हटाकर वाहन के लिए रास्ता बनाने कोशिश कर रहा था, तभी उसे जोरदार झटका लगा और नीचे गिर गया। हादसे में प्रभाकर जंगाले और लखन चव्हाण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हादसा

हैदराबाद में भी एक व्यक्ति की हुई मौत

तेलंगाना के हैदराबाद में भी गणेश प्रतिमा की स्थापना का बैनर लगाते समय रवींद्रनायक नगर कॉलोनी में एक 32 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पीड़ित बैनर लगाने के एक इमारत में चढ़ा था, तभी लोहे की रॉड बिजली के तार में छू गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होग ई। इससे पहले, 18 अगस्त को तेलंगाना के रामंतपुर में जन्माष्टमी का रथ करंट की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई थी।