बिहार बंद के दौरान गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोका गया

बिहार बंद

पास में अस्पताल, दूर से जाने को कहा

वीडियो में दिख रहा है कि फतेहपुर नगर पंचायत की सीमा के पास एक गर्भवती महिला को कुछ लोग वाहन में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तभी वाहन को भाजपा के कार्यकर्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें दोपहर 12 बजे के बाद घऱ से निकलना चाहिए। काफी देर बहस के बाद कार्यकर्ता महिला के वाहन को दूसरे रास्ते से अस्पताल जाने को कहते हैं, जबकि अस्पताल पास में था।