बिहार बंद के दौरान गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोका गया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान के खिलाफ गुरुवार को बुलाए गए बिहार बंद का असर मरीजों पर पड़ रहा है। उनको जबरन अस्पताल जाने से रोका जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें भाजपा का झंडा लिए कुछ कार्यकर्ता गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोक रहे हैं। इस दौरान वहां रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं की बहस भी होती है।
बिहार बंद
पास में अस्पताल, दूर से जाने को कहा
वीडियो में दिख रहा है कि फतेहपुर नगर पंचायत की सीमा के पास एक गर्भवती महिला को कुछ लोग वाहन में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तभी वाहन को भाजपा के कार्यकर्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें दोपहर 12 बजे के बाद घऱ से निकलना चाहिए। काफी देर बहस के बाद कार्यकर्ता महिला के वाहन को दूसरे रास्ते से अस्पताल जाने को कहते हैं, जबकि अस्पताल पास में था।
ट्विटर पोस्ट
गर्भवती महिला का वाहन रोका गया
सुनें। बिहार बंद के नाम पर गुंडागर्दी! और ये लोग 30 साल पहले का जंगलराज की बात करते हैं ।— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) September 4, 2025
pic.twitter.com/7aPRujxPmU
विवाद
क्या है मामला?
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिससे नाराज होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार बंद बुलाया है। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है, जिससे लंबा जाम लग गया है। राजधानी पटना में आगजनी की घटना सामने आई है। कई चौराहों पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं।