कर्नाटक IT यूनियन ने मंत्री पीयूष गोयल के काम के घंटों पर दिए बयान की आलोचना की

KITU ने चेतावनी दी है कि ऐसी सोच 'टॉक्सिक वर्क कल्चर' को बढ़ावा देती है और लोगों की भलाई से ऊपर कॉर्पोरेट हितों को रखती है।

यूनियन ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी उद्योग जगत के कई बड़े नेताओं ने लंबे काम के घंटों की वकालत की थी। KITU ने सरकार से श्रम कानूनों को सही मायने में लागू करने की अपील की। एक तरफ जहां कुछ राजनेताओं ने गोयल की इस टिप्पणी की आलोचना की, वहीं कुछ उद्यमियों ने उनका समर्थन भी किया। इससे भारत में स्वस्थ 'वर्क-लाइफ बैलेंस' कैसा होना चाहिए, इस पर बहस और तेज़ हो गई है।