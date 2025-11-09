भारत की BRICS अध्यक्षता को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, सरकार ने बनाई ये योजना

1 जनवरी, 2026 से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी BRICS समूह की अध्यक्षता भारत संभालने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए व्यापक और भव्य तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य BRICS की अध्यक्षता के दौरान भारत की वैश्विक छवि को मजबूत बनाना और देश की ताकत को दुनिया के सामने रखना है। BRICS के लिए भी G-20 की तरह ही तैयारियां की जा रही हैं।

राज्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होंगी बैठकें न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार BRICS की बैठकें सभी 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 60 शहरों में आयोजित करेगी। भारत ने G-20 अध्यक्षता के दौरान भी इसी तरह कई शहरों में बैठकें की थीं। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करते हुए एक देशव्यापी और अखिल भारतीय BRICS छवि प्रस्तुत करना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार द्वारा BRICS का एक थीम सॉन्ग भी कम्पोज करवाया जाएगा।

आयोजन पतंग महोत्सव से लेकर हवाई जहाज पर ब्रांडिंग की भी तैयारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए एक ब्रांडिंग अभियान चलाएगी, ताकि BRICS के विषयों, प्राथमिकताओं और परिणामों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा सके। इसके लिए BRICS थीम पर आधारित पतंग महोत्सव, दिवाली के दौरान दीयों के माध्यम से BRICS लोगो बनाना, गणतंत्र दिवस में BRICS की झांकी शामिल करना और देशों के प्रतिनिधियों को लाने वाले हवाई जहाजों पर ब्रांडिंग शामिल हैं।

शहर प्रसिद्ध आयोजनों में भी दिखाई देगी BRICS की झलक सरकार केरल बोट फेस्टिवल, ओडिशा के अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव और गोवा कार्निवल जैसे राज्य उत्सवों के दौरान BRICS ब्रांडिंग और प्रचार की भी योजना बना रही है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों, सरकारी बसों और रेलवे पर BRICS लोगो का प्रचार, कई शहरों में ड्रोन शो और अलग-अलग फूड फेस्टिवल में BRICS के सदस्य देशों के व्यंजनों को पेश करना शामिल है। कुछ और जनभागीदारी कार्यक्रमों में भी BRICS से जुड़े कार्यक्रम किए जाने की योजना है।

G-20 G-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने क्या-क्या किया था? भारत ने 2023 में G-20 समूह की अध्यक्षता की थी। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 में अलग-अलग बैठकें की गई थीं। जनभागीदारी कार्यक्रमों के जरिए सरकार ने इसे 1.4 अरब नागरिकों तक पहुंचाया था। इसके अलावा दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने 'नई दिल्ली घोषणा पत्र' पर भी सहमति जताई थी। भारत इसी तर्ज पर अब BRICS की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है।