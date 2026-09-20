कर्नाटक: गणेश जुलूस में भड़काऊ टिप्पणी पड़ी भारी, पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा पर FIR
कर्नाटक पुलिस ने पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मैसूरु के टी नरसीपुरा में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ भड़काऊ बातें कही थीं। यह शिकायत एक पुलिस उप निरीक्षक ने दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि सिम्हा ने माइक पर जो टिप्पणियां कीं, वे सीधे निरीक्षक धनंजय को निशाना बनाकर की गई थीं।
निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन
मामला तब तनावपूर्ण हो गया जब निरीक्षक धनंजय ने जुलूस के आयोजकों से कहा कि वे निर्धारित रास्ते से ही गुजरें और मस्जिद के पास पटाखे न जलाएं। इसके बाद भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने धनंजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हालांकि, इन सबके बावजूद, जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ता रहा और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। अब प्रताप सिम्हा पर सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा भड़काने और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।