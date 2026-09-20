कर्नाटक: गणेश जुलूस में भड़काऊ टिप्पणी पड़ी भारी, पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा पर FIR

मामला तब तनावपूर्ण हो गया जब निरीक्षक धनंजय ने जुलूस के आयोजकों से कहा कि वे निर्धारित रास्ते से ही गुजरें और मस्जिद के पास पटाखे न जलाएं। इसके बाद भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने धनंजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हालांकि, इन सबके बावजूद, जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ता रहा और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। अब प्रताप सिम्हा पर सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा भड़काने और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।