कर्नाटक में 'शांत' पेंटर निकला पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूह का संदिग्ध
कर्नाटक पुलिस ने सुहैल नाम के एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है। उस पर पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी ग्रुप से जुड़े होने का शक है। एक गांव में वह पेंटर का काम करके शांति से रह रहा था। लेकिन, हाल ही में 2 अन्य संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिन पर हमले की योजना बनाने का आरोप है। पुलिस ने इन्हीं से मिली जानकारी के बाद सुहैल को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। इस पूरे ऑपरेशन को दावणगेरे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अंजाम दिया।
जांच के बीच तुमकुरु में सुहैल से पूछताछ
गिरफ्तारी के बाद सुहैल को तुमकुरु ले जाया गया, जहां केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। जांच एजेंसियां अब यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बना और क्या उसका पकड़े गए अन्य 2 संदिग्धों से कोई संबंध है। इन गिरफ्तारियों के बाद कर्नाटक में सीमा पार के आतंकी संगठनों द्वारा संभावित हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई है।