कर्नाटक में 'शांत' पेंटर निकला पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूह का संदिग्ध देश Jun 24, 2026

कर्नाटक पुलिस ने सुहैल नाम के एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है। उस पर पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी ग्रुप से जुड़े होने का शक है। एक गांव में वह पेंटर का काम करके शांति से रह रहा था। लेकिन, हाल ही में 2 अन्य संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिन पर हमले की योजना बनाने का आरोप है। पुलिस ने इन्हीं से मिली जानकारी के बाद सुहैल को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। इस पूरे ऑपरेशन को दावणगेरे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अंजाम दिया।