कर्नाटक से शिमला तक बंदरों का कहर, 91 साल की महिला की मौत
कर्नाटक के बीटी पाटिल नगर में 91 साल की नजामुनीसा बेगम की अपने ही घर में एक बंदर के हमले से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब वे आंगन में चल रही थीं, और यह सब घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। बुजुर्ग महिला को फौरन अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में उनकी हालत में सुधार दिखा, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन उनका निधन हो गया।
भारत भर में हाल ही में बंदरों के जानलेवा हमले
यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल के दिनों में बंदरों के हमले काफी बढ़ गए हैं। 10 सितंबर, 2026 को अलीगढ़ में बंदरों से बचने की कोशिश में एक महिला की जान चली गई थी। इसके ठीक बाद 14 सितंबर, 2026 को शिमला में भी ऐसी ही एक और जानलेवा घटना हुई। इस घटना से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने बढ़ती बंदरों की आक्रामकता के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये घटनाएं एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं कि जंगली जानवरों के बीच रहते हुए लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं।