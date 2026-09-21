कर्नाटक से शिमला तक बंदरों का कहर, 91 साल की महिला की मौत

यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल के दिनों में बंदरों के हमले काफी बढ़ गए हैं। 10 सितंबर, 2026 को अलीगढ़ में बंदरों से बचने की कोशिश में एक महिला की जान चली गई थी। इसके ठीक बाद 14 सितंबर, 2026 को शिमला में भी ऐसी ही एक और जानलेवा घटना हुई। इस घटना से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने बढ़ती बंदरों की आक्रामकता के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये घटनाएं एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं कि जंगली जानवरों के बीच रहते हुए लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं।