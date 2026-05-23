कर्नाटक में हिजाब बैन हटा: स्कूल में अब यूनिफॉर्म संग दिखेंगे धार्मिक प्रतीक देश May 23, 2026

कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब छात्र अपनी वर्दी के साथ कुछ सीमित धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। इस पूरे मामले में देश भर में सुर्खियों में रहीं मुस्कान खान ने इसे छात्रों के अधिकारों की जीत बताया है। उन्होंने सभी प्रभावित विद्यार्थियों से कहा है कि वे अब बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और स्कूल लौटें।