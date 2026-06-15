कर्नाटक का छात्रों को बड़ा तोहफा, अब KSRTC समेत सभी बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर

छात्र सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे

आवेदन करना बहुत आसान है। आप सीधे ऑनलाइन 'सेवा सिंधु पोर्टल' पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या अपने स्कूल से मदद मांग सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई पास खरीद रखा है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको 15 दिनों के अंदर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, और तब तक आप अपने पुराने पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह योजना राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ-साथ उन सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों पर भी लागू होगी जो कर्नाटक में पढ़ने आते हैं। यात्रा के खर्च की चिंता खत्म होने से अब छात्र अपनी पढ़ाई पर और बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे।