अगर कर्नाटक में आपके ट्रैफिक चालान लंबित हैं तो अब आपके पास उन्हें आधे दाम पर निपटाने का मौका है। राज्य सरकार 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक सभी लंबित ई-चालानों और जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट दे रही है। इसमें 1991 से 2025 के बीच जारी हुए चालान भी शामिल हैं।

यह छूट सीट बेल्ट न पहनने और रेड लाइट जंप करने जैसे आम उल्लंघनों पर भी लागू होगी।