कर्नाटक में 1991 से 2025 तक के चालान पर 50 प्रतिशत छूट, आधे दाम में निपटाएं बकाया
लेखन आबिद खान
अगर कर्नाटक में आपके ट्रैफिक चालान लंबित हैं तो अब आपके पास उन्हें आधे दाम पर निपटाने का मौका है। राज्य सरकार 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक सभी लंबित ई-चालानों और जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट दे रही है। इसमें 1991 से 2025 के बीच जारी हुए चालान भी शामिल हैं।
यह छूट सीट बेल्ट न पहनने और रेड लाइट जंप करने जैसे आम उल्लंघनों पर भी लागू होगी।
मैसूरु में एक करोड़ से ज्यादा मामले अभी भी लंबित
अकेले मैसूरु में ही 10,886,387 से ज्यादा मामले अभी तक लंबित हैं। यह कदम कई लोगों को पुराने जुर्माने से राहत दिला सकता है।
पुलिस सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए CCTV कैमरों का इस्तेमाल कर रही है और लोगों को स्टंट राइडिंग जैसे खतरनाक व्यवहार की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।