कर्नाटक हाई कोर्ट ने BNS पर सुनाया अहम फैसला, कहा- घूरने को नहीं माना जा सकता यौन संबंध की मांग

कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ किया है कि किसी महिला को गलत नजर से देखने भर से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत उसे यौन संबंध की मांग नहीं माना जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति को कथित उत्पीड़न के आरोप में अदालत में पेश किया गया। हालांकि, उस पर लगे अन्य आरोप हटा दिए गए थे और सिर्फ गलत नजर से देखने का आरोप ही बचा था।