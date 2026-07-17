शख्स के पास मर्सिडीज कार, हाई कोर्ट बोला- पत्नी-बेटे को हर महीने देने होंगे 20,000 रुपये

जवाब में, पत्नी ने भी पति पर प्रताड़ना और गैर-वैवाहिक संबंध रखने का आरोप लगाया। उसने अपने दावों को मजबूत करने के लिए तस्वीरें और दस्तावेज भी पेश किए। अदालत ने पाया कि पति अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया, क्योंकि उसने सबूत के तौर पर सिर्फ एक फोटो और शादी का निमंत्रण पत्र ही पेश किया था। गौरतलब है कि अदालत ने पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जिसके पास मर्सिडीज-बेंज जैसी महंगी कार भी है, 20,000 रुपये के गुजारा भत्ते को उचित ठहराया। इसके साथ ही, अदालत ने पत्नी को यह अधिकार भी दिया है कि यदि गुजारा भत्ता देने में देरी होती है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है।