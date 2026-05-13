कर्नाटक सरकार ने हिजाब से जुड़ा 2022 का आदेश रद्द कर दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक: स्कूल-कॉलेज में हिजाब और जनेऊ पर रोक नहीं, सिद्धारमैया सरकार ने पलटा 2022 का फैसला

लेखन आबिद खान 08:09 pm May 13, 202608:09 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के स्‍कूलों में छात्र-छात्राएं अब ह‍िजाब और जनेऊ पहन सकेंगे। राज्य सरकार ने साल 2022 में जारी उस विवादित आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। नए आदेश के अनुसार, अब छात्र-छात्राएं निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक और पारंपरिक प्रतीकों को पहन सकेंगे। स‍िर्फ ह‍िजाब ही नहीं, पगड़ी और जनेऊ पहनने की भी छूट होगी। यह आदेश मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा।