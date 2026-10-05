कर्नाटक: कुंवारे किसानों ने मुख्यमंत्री शिवकुमार से की 'दुल्हन योजना' की मांग

किसान ने अपनी बात रखते हुए बताया कि आजकल कई परिवार अपनी बेटियों की शादी खेती करने वाले परिवारों में नहीं करना चाहते। इसकी वजह यह है कि उन्हें शहर की जिंदगी ज्यादा लुभावनी लगती है। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह एक सचमुच की समस्या है, जो आज की बदलती जीवनशैली का ही नतीजा है। इस बातचीत से अब इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है कि गांव की जिंदगी किस तरह बदल रही है और गांव के नौजवानों के लिए जीवनसाथी ढूंढना क्यों इतना मुश्किल होता जा रहा है।