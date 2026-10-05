कर्नाटक: कुंवारे किसानों ने मुख्यमंत्री शिवकुमार से की 'दुल्हन योजना' की मांग
कर्नाटक में एक किसान ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से अनोखी मांग की है। किसान ने कहा है कि सरकार अविवाहित किसानों को दुल्हन दिलाने के लिए कोई योजना शुरू करे। यह मांग रातोंरात चर्चा में आ गई और वायरल हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि कई ग्रामीण नौजवान, जिनके पास अच्छी जमीन और पक्की कमाई होती है, फिर भी 30-40 साल की उम्र तक कुंवारे ही रह जाते हैं। यह अब एक बड़ी सामाजिक चिंता बन गई है, जिस पर लोगों का ध्यान जा रहा है।
परिवार खेती से ज्यादा शहर की जिंदगी को दे रहे तरजीह
किसान ने अपनी बात रखते हुए बताया कि आजकल कई परिवार अपनी बेटियों की शादी खेती करने वाले परिवारों में नहीं करना चाहते। इसकी वजह यह है कि उन्हें शहर की जिंदगी ज्यादा लुभावनी लगती है। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह एक सचमुच की समस्या है, जो आज की बदलती जीवनशैली का ही नतीजा है। इस बातचीत से अब इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है कि गांव की जिंदगी किस तरह बदल रही है और गांव के नौजवानों के लिए जीवनसाथी ढूंढना क्यों इतना मुश्किल होता जा रहा है।