कर्नाटक: धारवाड़ में 2 बच्चों को बाइक पर बैठाकर स्कूल से ले गया अपहरणकर्ता, पकड़ा गया
कर्नाटक के धारवाड़ में बाइक पर 2 बच्चों का अपहरण (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Jan 13, 2026
12:27 pm
क्या है खबर?

कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक सरकारी स्कूल से 8 वर्षीय 2 बच्चों का बाइक पर अपहरण कर लिया गया। हालांकि, बाद में उनको बरामद कर लिया गया। दोनों बच्चे कमलापुर सरकारी कन्नड़ प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ते हैं, जिनकी पहचान तनवीर डोडमानी और लक्ष्मी करियप्पनवर के रूप में हुई है। बच्चों को एक अपहरणकर्ता स्कूल से दोपहर के खाने से समय अपनी बाइक पर ले गया था।

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2:30 बजे स्कूल में दोपहर के भोजन के समय, अपहरणकर्ता कक्षा में बैठे तनवीर और लक्ष्मी को बाहर ले गया और बाइक पर सवार होकर भाग गया। अपहरणकर्ता द्वारा बच्चों को बाइक पर ले जाने का दृश्य पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया था। छुट्टी के बाद जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने जांच शुरू की।

जांच

कैसे बरामद हुए बच्चे?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने तुरंत जांच शुरू की और CCTV फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि अपहरणकर्ता बच्चों को दांडेली की तरफ ले गया है। पुलिस ने उसी मार्ग पर जांच की तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला, और उसके साथ बच्चे भी थे। घायल की पहचान अब्दुल करीम के रूप में हुई। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि दोनों बच्चे उसके नहीं है। वह अपहरण करके उलवी चेन्नाबसवेश्वरा ले जा रहा था।

जानकारी

आरोपी पर हरियाणा में भी दर्ज है मुकदमा

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह अस्पताल में है। दोनों बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपा गया है। आरोपी करीम के खिलाफ हरियाणा में 2018 में लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज है।

