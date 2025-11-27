दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हुईं किरन बेदी, PMO से लगाई ये गुहार
क्या है खबर?
दिल्ली के वायु प्रदूषण से पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरन बेदी भी परेशान हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। भाजपा की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही बेदी ने एक्स पर लिखा कि प्रदूषण काफी तकलीफ देने वाला और उदास करने वाला है। उन्होंने लिखा कि इंदिरापुरम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 587 पहुंच गया है। बेदी सोशल मीडिया पर लगातार प्रदूषण को लेकर सवाल उठा रही हैं।
बयान
बेदी ने क्या लिखा?
भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला बेदी ने एक्स पर लिखा, 'यह बहुत तकलीफ देने वाला और उदास करने वाला है। PMO सर, प्लीज़, प्रोएक्टिवली दखल दें।' उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, 'PMO यह महामारी आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा सहयोग और तालमेल की जरूरत है।' उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि प्रदूषण के खिलाफ वैसे ही काम करने जरूरत है, जैसे कोविड के दौरान किया गया था।
प्रदूषण
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण
दिल्ली-NCR में प्रदूषण भयावह स्थिति में पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। प्रदूषण को लेकर PMO ने मंगलवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने को कहा गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी कार्यालयों में आधे कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।