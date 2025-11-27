दिल्ली के प्रदूषण को लेकर किरन बेदी ने PMO से गुहार लगाई

दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हुईं किरन बेदी, PMO से लगाई ये गुहार

लेखन गजेंद्र 03:50 pm Nov 27, 202503:50 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के वायु प्रदूषण से पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरन बेदी भी परेशान हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। भाजपा की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही बेदी ने एक्स पर लिखा कि प्रदूषण काफी तकलीफ देने वाला और उदास करने वाला है। उन्होंने लिखा कि इंदिरापुरम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 587 पहुंच गया है। बेदी सोशल मीडिया पर लगातार प्रदूषण को लेकर सवाल उठा रही हैं।