मुख्यमंत्री शिवकुमार ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पकड़ी मेट्रो, दिया ये बड़ा संदेश देश Jun 07, 2026

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के आम यात्रियों को तब चौंका दिया, जब उन्होंने VIP सुरक्षा के लिए की जाने वाली 'जीरो-ट्रैफिक' व्यवस्था के बजाय मेट्रो से यात्रा की। उनका मकसद सरकारी प्रोटोकॉल के कारण लगने वाले आम ट्रैफिक जाम से बचना था। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब नेताओं के काफिले के लिए रास्ता रोके जाने को लेकर जनता में भारी नाराजगी थी। खासकर उस घटना के बाद, जिसमें एक गर्भवती महिला का पति अस्पताल जाते समय राज्यपाल के काफिले की वजह से ट्रैफिक में फंसा रह गया था। हाल ही में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शहर के ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए सिंक्रनाइज्ड सिग्नल जैसे स्मार्ट समाधान सुझाए थे।