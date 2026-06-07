मुख्यमंत्री शिवकुमार ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पकड़ी मेट्रो, दिया ये बड़ा संदेश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के आम यात्रियों को तब चौंका दिया, जब उन्होंने VIP सुरक्षा के लिए की जाने वाली 'जीरो-ट्रैफिक' व्यवस्था के बजाय मेट्रो से यात्रा की। उनका मकसद सरकारी प्रोटोकॉल के कारण लगने वाले आम ट्रैफिक जाम से बचना था। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब नेताओं के काफिले के लिए रास्ता रोके जाने को लेकर जनता में भारी नाराजगी थी। खासकर उस घटना के बाद, जिसमें एक गर्भवती महिला का पति अस्पताल जाते समय राज्यपाल के काफिले की वजह से ट्रैफिक में फंसा रह गया था। हाल ही में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शहर के ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए सिंक्रनाइज्ड सिग्नल जैसे स्मार्ट समाधान सुझाए थे।
शिवकुमार चाहते हैं कि आधिकारिक दौरों पर ट्रैफिक कम हो
मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने नम्मा मेट्रो में सफर किया। ट्रेन से उतरने के बाद हालांकि वह सड़क मार्ग से आगे बढ़े, लेकिन सह-यात्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि वे चाहते हैं कि उनके आधिकारिक दौरों पर ट्रैफिक से होने वाली दिक्कतें कम हों। उनकी यह पहल बेंगलुरु के आम लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है, और हो सकता है कि यह दूसरे नेताओं के लिए भी एक मिसाल कायम करे।