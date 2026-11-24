कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने जापान से किया वीडियो कॉल, दिया ये बड़ा भरोसा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वेतन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने यह अपील तब की है, जब वे खुद जापान के दौरे पर हैं। ये कार्यकर्ता हर महीने 15,000 रुपये मानदेय की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान उनके राज्य से बाहर होने पर जब आलोचना होने लगी, तो मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वीडियो कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से बातचीत का वादा किया
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बढ़ती महंगाई को लेकर उनकी चिंताएं जायज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 'गृह लक्ष्मी' जैसी योजनाओं के जरिए उनका समर्थन करती है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर वित्त विभाग के साथ चर्चा करने का वादा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा सत्र तक इंतजार करने की अपील की और कहा कि जापान से लौटने के बाद वे उनसे खुद मिलेंगे।