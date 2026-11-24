कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वेतन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने यह अपील तब की है, जब वे खुद जापान के दौरे पर हैं। ये कार्यकर्ता हर महीने 15,000 रुपये मानदेय की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान उनके राज्य से बाहर होने पर जब आलोचना होने लगी, तो मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वीडियो कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा।