कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना के लिए 1.3 करोड़ लाभार्थियों को फिर से करना होगा आवेदन, आधार-बायोमेट्रिक से होगी 'असली' पहचान!

आधार, बैंक विवरण और बायोमेट्रिक्स की होगी जांच

आवेदन करने वाले लोगों को अपना आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, टैक्स स्टेटस, राशन कार्ड का प्रकार और परिवार से जुड़ी सभी सूचनाएं देनी होंगी। यदि कोई आवेदक SC या ST समुदाय से है, तो उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र का नंबर भी बताना होगा। इतना ही नहीं, सभी आवेदकों को सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फेस रिकॉग्निशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। अनुमान है कि करीब 1.3 करोड़ लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा ताकि सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो सचमुच इसके हकदार हैं।