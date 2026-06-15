कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना के लिए 1.3 करोड़ लाभार्थियों को फिर से करना होगा आवेदन, आधार-बायोमेट्रिक से होगी 'असली' पहचान!
कर्नाटक सरकार अपनी 2 लोकप्रिय योजनाओं - 'गृह लक्ष्मी' और 'गृह ज्योति' - के आवेदन नियमों में बदलाव कर रही है। 'गृह लक्ष्मी' योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं, जबकि 'गृह ज्योति' में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन योजनाओं का लाभ उठा रहे सभी लोगों को शायद दोबारा आवेदन करना होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ योग्य लोगों को ही सहायता मिले और किसी भी फर्जी या दोहरी एंट्री को हटाया जा सके।
आधार, बैंक विवरण और बायोमेट्रिक्स की होगी जांच
आवेदन करने वाले लोगों को अपना आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, टैक्स स्टेटस, राशन कार्ड का प्रकार और परिवार से जुड़ी सभी सूचनाएं देनी होंगी। यदि कोई आवेदक SC या ST समुदाय से है, तो उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र का नंबर भी बताना होगा। इतना ही नहीं, सभी आवेदकों को सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फेस रिकॉग्निशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। अनुमान है कि करीब 1.3 करोड़ लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा ताकि सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो सचमुच इसके हकदार हैं।