2 राज्यों का बंपर DA-DR तोहफा: लाखों कर्मचारियों की हुई चांदी, खाते में आएगा एरियर

इस बढ़ोतरी से कर्नाटक के करीब 6.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 5.5 लाख पेंशनभोगियों को हर महीने थोड़ी अतिरिक्त रकम मिलेगी।

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा।

सरकार का यह फैसला बढ़ती महंगाई से निपटने में लोगों को राहत देने के मकसद से लिया गया है। दूसरे राज्य भी नए वेतन आयोग के निर्देशों के तहत इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का बकाया एरियर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाल दिया जाएगा।