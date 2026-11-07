कर्नाटक में मतदाता पहचान पत्र की गड़बड़ी: महादेवपुरा में 397 लोगों को मिले 803 कार्ड

यह गड़बड़ी पुराने या नकली नामों को हटाने की प्रक्रिया ठीक से काम न कर पाने की वजह से हुई। खासकर उन मामलों में दिक्कत आई जहां लोग दूसरी जगहों पर चले गए और उनके नाम मतदाता सूची से ठीक से हटाए नहीं जा सके। अब मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों से सभी रिकॉर्ड की गहन जांच करने और पुष्टि करने को कहा है। इसके साथ ही कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।