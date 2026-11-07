कर्नाटक में मतदाता पहचान पत्र की गड़बड़ी: महादेवपुरा में 397 लोगों को मिले 803 कार्ड
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कर्नाटक के चुनाव अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि महादेवपुरा में 803 मतदाता पहचान पत्र केवल 397 लोगों को जारी कर दिए गए। यह गड़बड़ी तब सामने आई जब कुछ लोगों ने अपने नए मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन एक से ज्यादा बार आवेदन किया। उस समय सिस्टम ने हर आवेदन को अलग-अलग समझा और उस पर कार्रवाई की, जिसके चलते लोगों को गलती से एक से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र मिल गए।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए मतदाता रिकॉर्ड की दोबारा जांच के निर्देश
यह गड़बड़ी पुराने या नकली नामों को हटाने की प्रक्रिया ठीक से काम न कर पाने की वजह से हुई। खासकर उन मामलों में दिक्कत आई जहां लोग दूसरी जगहों पर चले गए और उनके नाम मतदाता सूची से ठीक से हटाए नहीं जा सके। अब मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों से सभी रिकॉर्ड की गहन जांच करने और पुष्टि करने को कहा है। इसके साथ ही कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।