कांवड़ यात्रा: 4 अगस्त से दिल्ली-हरिद्वार के रास्ते बंद, निकलने से पहले जान लें नया ट्रैफिक प्लान
अगर आप दिल्ली या हरिद्वार के आस-पास यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक के कुछ खास नियम बनाए हैं। 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा कैनाल रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
वहीं, 4 से 12 अगस्त तक इन रास्तों पर सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। यह हर साल होने वाली एक बड़ी तीर्थयात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगाजल लेकर जाते हैं।
कांवड़ियों के लिए दिल्ली-हरिद्वार की एक लेन आरक्षित की
यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा केवल कांवड़ियों के लिए रखा जाएगा। गंगा कैनाल रोड पर पड़ने वाले प्रमुख स्नान घाटों पर पुलिस के गोताखोर (डाइवर्स) तैनात रहेंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके।
रामपुर तिराहा (दिल्ली-देहरादून हाईवे) पर एक अस्थायी पुलिस थाना भी बनाया जाएगा। यहां लगभग 20 पुलिस अधिकारी भीड़ को संभालने और श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। अधिकारी इस विशाल आयोजन में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।