कांवड़ यात्रा: 4 अगस्त से दिल्ली-हरिद्वार के रास्ते बंद, निकलने से पहले जान लें नया ट्रैफिक प्लान

अगर आप दिल्ली या हरिद्वार के आस-पास यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक के कुछ खास नियम बनाए हैं। 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा कैनाल रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

वहीं, 4 से 12 अगस्त तक इन रास्तों पर सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। यह हर साल होने वाली एक बड़ी तीर्थयात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगाजल लेकर जाते हैं।