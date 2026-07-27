कांवड़ यात्रा: रेलवे-रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई सुविधाएं, इन जिलों में भारी वाहनों पर लगी लगाम

इस साल कनवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। 30 जुलाई से 14 अगस्त तक उत्तरी रेलवे ने हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए कई खास ट्रेनें चलाई हैं। इनमें कुछ मौजूदा मार्गों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं रोजाना 'मेला स्पेशल' ट्रेनें भी चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने भी अपनी सेवाएं बढ़ा दी हैं। बल्लभगढ़ से रोजाना 2 बसें चलेंगी, जिनमें एक सुबह 5:30 बजे और दूसरी रात 8 बजे संचालित होगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर और बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि सभी का सफर आसान और आरामदायक हो सके।