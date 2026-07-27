कांवड़ यात्रा: रेलवे-रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई सुविधाएं, इन जिलों में भारी वाहनों पर लगी लगाम
इस साल कनवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। 30 जुलाई से 14 अगस्त तक उत्तरी रेलवे ने हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए कई खास ट्रेनें चलाई हैं। इनमें कुछ मौजूदा मार्गों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं रोजाना 'मेला स्पेशल' ट्रेनें भी चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने भी अपनी सेवाएं बढ़ा दी हैं। बल्लभगढ़ से रोजाना 2 बसें चलेंगी, जिनमें एक सुबह 5:30 बजे और दूसरी रात 8 बजे संचालित होगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर और बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि सभी का सफर आसान और आरामदायक हो सके।
गाजियाबाद, मिर्जापुर में भारी वाहनों पर रोक
गाजियाबाद पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। 29 जुलाई से 12 अगस्त तक शहर के मुख्य रास्तों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन्हें दूसरे वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। वहीं, 5 अगस्त से दुद्धेश्वरनाथ मंदिर के आसपास हल्के वाहनों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। इसी तरह, मिर्जापुर में भी पूरे सावन महीने भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और एक अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की है।