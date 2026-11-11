कानपुर: थाने में व्यापारी से मारपीट, उप निरीक्षक पर नकदी लूटने का आरोप

कानपुर के एक व्यापारी योगेश ने आरोप लगाया है कि हनुमंत विहार पुलिस थाने में उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने उनके साथ मारपीट की। योगेश ने बताया कि यह घटना तब हुई जब उनकी गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई थी। उनके मुताबिक, जब उन्होंने मामले के समझौते के लिए कथित तौर पर मांगे गए 20,000 रुपये देने से इनकार किया, तो अधिकारी ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और उनकी जेब से नकदी निकाल ली। योगेश ने इस घटना में लगी चोटों की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अधिकारियों से थाने के CCTV फुटेज की जांच करने की मांग की है।