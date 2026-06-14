बम की धमकी ने उड़ाई कन्नूर हवाई अड्डे की नींद, अब गूगल बताएगा कौन है गुनहगार?
देश
केरल के कन्नूर हवाई अड्डे पर शनिवार को एक ईमेल के जरिए बम होने की धमकी मिली। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया था कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने के लिए विस्फोटक लगाए गए हैं। इस धमकी के बाद सुरक्षा टीमों ने तुरंत पूरे एयरपोर्ट और कुछ विमानों की सघन तलाशी ली। हालांकि, तलाशी में उन्हें कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली और यह धमकी महज एक झूठी खबर साबित हुई।
जांच में जुटी पुलिस
एयरपोर्ट स्टाफ की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि यह ईमेल एक जीमेल अकाउंट से भेजा गया था, इसलिए पुलिस ने गूगल से मदद मांगी है ताकि भेजने वाले तक पहुंचा जा सके। यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है। इस फर्जी धमकी के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है।