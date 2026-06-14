बम की धमकी ने उड़ाई कन्नूर हवाई अड्डे की नींद, अब गूगल बताएगा कौन है गुनहगार?

जांच में जुटी पुलिस

एयरपोर्ट स्टाफ की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि यह ईमेल एक जीमेल अकाउंट से भेजा गया था, इसलिए पुलिस ने गूगल से मदद मांगी है ताकि भेजने वाले तक पहुंचा जा सके। यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है। इस फर्जी धमकी के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है।