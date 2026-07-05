दिल्ली की गृहिणी ने जीता बंपर जैकपॉट, मिलेंगे 62 करोड़ रुपये

परिवार बना रहा घर खरीदने की योजना

अरोड़ा ने बताया कि यह खबर सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए। परिवार अब एक घर खरीदने की योजना बना रहा है और अपनी 5 साल की बेटी को आखिर डिज्नीलैंड भी ले जाएंगे, जिसका वादा उन्होंने उससे काफी समय पहले किया था। बचे हुए पैसों को वे अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य की ज़रूरतों के लिए निवेश करेंगे। कानिका अरोड़ा की इस बड़ी जीत के साथ ही शुक्रवार के ड्रॉ में 5 लोगों को 10 लाख दिरहम के पुरस्कार और एक BMW एक्स6 भी मिली। 'बिग टिकट' लॉटरी अपने बड़े जैकपॉट के लिए जानी जाती है, जिसने कई लोगों का जीवन बदल दिया है।