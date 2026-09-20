सबरीमाला प्रसाद संकट: मंत्री का तीखा सवाल- मरम्मत का यही वक्त क्यों?

मुरलीधरन ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि देवस्वम बोर्ड भले ही अपना काम स्वतंत्र रूप से करता हो, लेकिन भक्तों को परेशानी होने पर सरकार और बोर्ड, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। वहीं, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष ने इस कमी को मरम्मत की वजह से हुई एक बार की घटना बताया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं आएगी।