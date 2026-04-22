अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद किया अलग
न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह याचिका शराब नीति मामले में अदालत की रिकॉर्डिंग्स के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर आधारित है। बुधवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के सामने पेश हुआ और अब इसकी सुनवाई दूसरी बेंच करेगी।
याचिकाकर्ता ने अदालत की रिकॉर्डिंग्स के समन्वित इस्तेमाल का आरोप लगाया
याचिका दायर करने वाले वैभव सिंह का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य लोगों ने अदालत की अनधिकृत रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन शेयर कीं। उनका कहना है कि इन रिकॉर्डिंग्स के साथ ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना और न्यायपालिका की छवि खराब करना था। वे इन क्लिप्स के जरिए जनता की राय को प्रभावित करने की एक सोची-समझी साजिश की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाने की मांग कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति कारिया पहले मेटा प्लेटफॉर्म्स की पैरवी कर चुके हैं
खास बात यह है कि इसी वैभव सिंह ने एक दूसरे मामले में न्यायमूर्ति कारिया को मेटा प्लेटफॉर्म्स की पैरवी के लिए पेश किया था। यह मामला सोशल मीडिया और कानूनी सीमाओं के बीच की जटिलताओं को दिखाता है।