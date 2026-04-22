अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद किया अलग

याचिकाकर्ता ने अदालत की रिकॉर्डिंग्स के समन्वित इस्तेमाल का आरोप लगाया

याचिका दायर करने वाले वैभव सिंह का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य लोगों ने अदालत की अनधिकृत रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन शेयर कीं। उनका कहना है कि इन रिकॉर्डिंग्स के साथ ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना और न्यायपालिका की छवि खराब करना था। वे इन क्लिप्स के जरिए जनता की राय को प्रभावित करने की एक सोची-समझी साजिश की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाने की मांग कर रहे हैं।