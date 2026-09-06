एक साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट को मिला मुख्य न्यायाधीश, विवादों के बीच जस्टिस अग्रवाल को जिम्मेदारी

जस्टिस अग्रवाल ऐसे समय में पद संभालने जा रहे हैं जब माहौल कुछ तनावपूर्ण है। दरअसल, एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने भ्रष्टाचार और अपने पद के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका ट्रांसफर करने की मांग अभी भी बाकी है।

वहीं, जस्टिस अग्रवाल के पास एक मजबूत अनुभव है। इस नई जिम्मेदारी से पहले, वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं।