एक साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट को मिला मुख्य न्यायाधीश, विवादों के बीच जस्टिस अग्रवाल को जिम्मेदारी
जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे सितंबर 2026 में आधिकारिक तौर पर अपना पद संभालेंगे।
उनकी नियुक्ति से राज्य में करीब एक साल से नियमित मुख्य न्यायाधीश न होने का इंतजार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। वह एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की जगह लेंगे, जो पिछले सितंबर से इस पद को संभाल रहे थे।
संदीप मेहता ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस शर्मा पर आरोप लगाए
जस्टिस अग्रवाल ऐसे समय में पद संभालने जा रहे हैं जब माहौल कुछ तनावपूर्ण है। दरअसल, एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने भ्रष्टाचार और अपने पद के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका ट्रांसफर करने की मांग अभी भी बाकी है।
वहीं, जस्टिस अग्रवाल के पास एक मजबूत अनुभव है। इस नई जिम्मेदारी से पहले, वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं।