146 साल का रिकॉर्ड टूटा: भारत में सबसे सूखा जून, मानसून ने दिया झटका देश Jun 28, 2026

जून 2026 बीते 146 सालों में भारत के सबसे सूखे महीनों में से एक रहा। यह तब हुआ जब दक्षिण-पश्चिम मानसून थोड़ा देरी से आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून 4 जून को केरल पहुंचा और तेजी से फैल गया, लेकिन उसके बाद 2 हफ्तों तक बारिश रुक गई। इस कारण पूरे देश में बारिश की 40 प्रतिशत कमी दर्ज की गई, जबकि मध्य भारत में तो यह कमी 60 प्रतिशत तक पहुंच गई। IMD ने बताया कि भले ही महीने के आखिर में कुछ बारिश हुई, लेकिन इस साल कुल बारिश सामान्य से कम ही रहने वाली है।