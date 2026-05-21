तेलंगाना के ईंट भट्टों में 'नरक' का खुलासा: न्यायाधीश ने 400 से ज्यादा लोगों को बचाया

मजदूरों को कर्ज और अत्याचार का सामना करना पड़ा

मजदूरों ने बताया कि उन्हें तंग ठिकानों में रखा जाता था, जहां साफ-सफाई और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई मजदूर छोटे-छोटे कर्जों के जाल में फंस गए थे। उन्हें मेहनताने के तौर पर नकदी के बजाय राशन के वाउचर दिए जाते थे।

कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें वहां बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि वहां कुछ लोगों की मौतें भी हुई थीं। ऑपरेशन के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बचाए गए मजदूरों को अभी दवा और खाना दिया जा रहा है। अधिकारी अब उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही, दूसरे भट्टों में भी इस तरह के शोषण की जांच-पड़ताल की जा रही है।