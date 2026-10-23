देहरादून की जज का रैपिडो ड्राइवर पर आरोप, डबल किराया नहीं दिया तो सुनसान रास्ते पर ले गया
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देहरादून की एक जज अंजलि बेंजवाल को 21 अक्टूबर, 2026 को रैपिडो ड्राइवर के साथ एक बुरा अनुभव हुआ। उन्होंने जजेस कॉलोनी से सौरा सरोली के लिए एक राइड बुक की थी। अंजलि के अनुसार, ड्राइवर ने उनसे ऐप में दिख रहे किराए से दोगुना पैसा मांगा। जब उन्होंने इतना ज्यादा किराया देने से मना किया, तो ड्राइवर उन्हें सुनसान रास्ते पर ले गया।
रैपिडो ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की
खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए, अंजलि ने फौरन अपने कोर्ट में और रैपिडो को इस घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने जबरन बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की है। आरोप है कि ड्राइवर ने उस गार्ड को भी धमकी दी जिसने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी। इस मामले की जांच अभी चल रही है और इसने देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा पर नए सिरे से चिंताएं बढ़ा दी है।