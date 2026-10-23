देहरादून की जज का रैपिडो ड्राइवर पर आरोप, डबल किराया नहीं दिया तो सुनसान रास्ते पर ले गया

खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए, अंजलि ने फौरन अपने कोर्ट में और रैपिडो को इस घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने जबरन बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की है। आरोप है कि ड्राइवर ने उस गार्ड को भी धमकी दी जिसने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी। इस मामले की जांच अभी चल रही है और इसने देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा पर नए सिरे से चिंताएं बढ़ा दी है।