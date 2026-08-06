झारखंड PSC प्रदर्शन: छात्रों ने कहा- सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे बात, मीडिया की भी हो मौजूदगी

JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही झारखंड CID ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार, रक्षक सिंह और धर्मेंद्र कुमार हैं।

CID के अनुसार, उमाकांत पर 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर पास होने और बतौर एजेंट काम करने के आरोप हैं। रोशन और मनोज पर भी इसी तरह के आरोप हैं।

रक्षक JPSC परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर है।