झारखंड JPSC प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी सरकार, प्रतिनिधिमंडल बुलाया; वांगचुक की अपील पर छात्र ने पानी पीया

सरकार की ओर से बातचीत का निमंत्रण देने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) कुमार रजत और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) धनंजय कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे, जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक छात्र ने कहा, "सरकार की ओर से बात करने के लिए अधिकारी आए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हम लोगों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए कहा है जो छात्रों की ओर से सरकार से बात करेगा।"