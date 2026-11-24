केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत का अंतरिक्ष उद्योग अगले 10 साल से भी कम समय में 3.7 लाख करोड़ रुपये से 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की राह पर है। यह अभी करीब 83,000 करोड़ रुपये की है।

इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव में बोलते हुए, उन्होंने देश में बनी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनियों की बढ़ती संख्या का जिक्र किया। अब इनकी तादाद लगभग 400 से 500 हो गई है।

मंत्री ने इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की कंपनियों से और ज्यादा निवेश करने की अपील की। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआत में घरेलू निजी कंपनियों से निवेश आने में थोड़ा समय लगा है, इसलिए हमें इसे और बढ़ाना होगा।