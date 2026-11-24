भारत का अंतरिक्ष उद्योग के अगले दशक में 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत का अंतरिक्ष उद्योग अगले 10 साल से भी कम समय में 3.7 लाख करोड़ रुपये से 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की राह पर है। यह अभी करीब 83,000 करोड़ रुपये की है।
इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव में बोलते हुए, उन्होंने देश में बनी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनियों की बढ़ती संख्या का जिक्र किया। अब इनकी तादाद लगभग 400 से 500 हो गई है।
मंत्री ने इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की कंपनियों से और ज्यादा निवेश करने की अपील की। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआत में घरेलू निजी कंपनियों से निवेश आने में थोड़ा समय लगा है, इसलिए हमें इसे और बढ़ाना होगा।
सिंह ने IN-SPACe और 74 प्रतिशत FDI को दिया श्रेय
सिंह ने कहा कि हाल के सरकारी सुधारों की वजह से निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष सेक्टर में आना आसान हुआ है। IN-SPACe के बनने से इस दिशा में रास्ता साफ हुआ है, वहीं 2024 में आए नए नियमों के तहत सैटेलाइट बनाने के काम में अब 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की इजाजत मिल गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी किस तरह असल दुनिया में बदलाव ला रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो रहे हैं, साथ ही इनमें होने वाली देरी, बर्बादी और लागत भी कम हो रही है।