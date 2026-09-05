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झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 13 साल बाद सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया
झीरम घाटी हमले के सभी 10 आरोपी दोषी करार (फाइल तस्वीर)

झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 13 साल बाद सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया

लेखन आबिद खान
Sep 05, 2026
05:14 pm
क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुए चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले में करीब 13 साल बाद फैसला आया है। जगदलपुर की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। 16 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 12 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई

एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत

इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपियों पर आज फैसला आया।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 101 गवाहों के बयान और दस्तावेज पेश किए थे।

NIA की चार्जशीट में 33 अन्य लोगों के नाम भी हैं, जिन्हें फरार बताया गया है। इनमें से कुछ नक्सली बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं।

हमले

हमले में मारे गए थे कई बड़े कांग्रेसी नेता

25 मई, 2013 को बस्तर जिले में स्थित दरभा थाना इलाके की झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था। इसमें दिग्गज कांग्रेसी नेताओं समेत 27 लोगों की जान गई थी। इसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

कांग्रेसी नेता विधानसभा चुनावों से पहले सुकमा से जगदलपुर परिवर्तन यात्रा कर लौट रहे थे। तभी नक्सलियों ने काफिले को निशाना बना लिया। हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी।

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