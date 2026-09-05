झीरम घाटी हमले के सभी 10 आरोपी दोषी करार (फाइल तस्वीर)

झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने 13 साल बाद सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया

लेखन आबिद खान 05:14 pm Sep 05, 202605:14 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुए चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले में करीब 13 साल बाद फैसला आया है। जगदलपुर की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। 16 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 12 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।