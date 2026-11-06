झारखंड की आदिवासी नेता निशा कुमारी भगत की मौत, फेसबुक लाइव में कई लोगों पर लगाए आरोप

झारखंड की आदिवासी नेता निशा कुमारी भगत शुक्रवार को अपने रांची स्थित आवास पर मृत मिलीं। बताया जा रहा है कि अपनी मौत से कुछ घंटे पहले वह फेसबुक पर लाइव आई थीं।

अपने लाइव वीडियो में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार और जमीन दलालों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) भेजा गया है। हालांकि, उनकी मौत के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है।