झारखंड एयर एंबुलेंस हादसा: परिवार ने लिया था कर्ज

झारखंड में एयर एंबुलेंस हादसा: मरीज के परिवार ने लिया था 8 लाख रुपये का कर्ज

लेखन गजेंद्र 11:41 am Feb 24, 202611:41 am

क्या है खबर?

झारखंड के चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले एयर एंबुलेंस में 7 लोगों की जान गई है, जिसमें 41 वर्षीय मरीज संजय कुमार भी शामिल हैं, जिनको रांची से दिल्ली के अस्पताल ले जाया जा रहा था। अब पता चला है कि संजय के परिवार ने उनको एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली पहुंचाने के लिए 8 लाख रुपये का कर्ज लिया था। हादसे में संजय की पत्नी अर्चना देवी और रिश्तेदार धुरु कुमार भी मारे गए हैं।