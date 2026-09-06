झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, मुख्यमंत्री सोरेन बोले- बड़ा भाई खो दिया
क्या है खबर?
झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 56 वर्षीय सुदिव्य को देर रात गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सुबह करीब 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की खबर मिलते ही राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है।
घटना
सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन ले गए अस्पताल
रिपोर्ट के मुताबिक, सुदिव्य रात में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया।
दैनिक भास्कर से बात करते हुए उनका इलाज करने वाले डॉक्टर शहजाद शेख ने कहा, "उनमें हार्ट अटैक के लक्षण थे। ब्लड प्रेशर मिल नहीं रहा था। इसी दौरान 10 से 15 मिनट के भीतर ही उनका निधन हो गया।"
बयान
मुख्यमंत्री सोरेन बोले- नुकसान शब्दों में बयां नहीं कर सकता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'सोनू भैया का जाना मेरे जीवन में ऐसी रिक्तता छोड़ गया है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। सोनू भैया मेरे लिए सिर्फ एक वरिष्ठ साथी या राजनीतिक सहकर्मी नहीं थे। वे बड़े भाई की तरह थे- स्नेह देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और हर कठिन समय में मजबूती से साथ खड़े रहने वाले। उनके साथ बिताए पल और उनसे मिली सीख हमेशा मेरे साथ रहेंगी।'