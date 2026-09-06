झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से निधन (फाइल तस्वीर)

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, मुख्यमंत्री सोरेन बोले- बड़ा भाई खो दिया

लेखन आबिद खान 10:38 am Sep 06, 202610:38 am

क्या है खबर?

झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 56 वर्षीय सुदिव्य को देर रात गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सुबह करीब 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की खबर मिलते ही राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है।